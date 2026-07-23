Рубио назвал МУС "тупой организацией"

Другие страны при желании могут стать членами "тупого" Международного уголовного суда (МУС), но США никогда к нему не присоединятся. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио.

"Мы не являемся членом этого суда, мы никогда не подписывали соглашения. Если кто-то хочет вступить в эту тупую организацию, то пожалуйста. Но мы не намерены это делать, ее юрисдикция не распространяется на американцев", - сказал он на пресс-конференции на полях министерских мероприятий по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в Маниле.

По словам главы внешнеполитического ведомства, США не станут терпеть, если МУС попытается принять меры против американских граждан сейчас или в будущем.

Ранее мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани заявил, что правовой департамент города изучает возможности для ареста премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по ордеру МУС в случае его визита в сентябре для участия в высокой неделе Генеральной Ассамблеи ООН. В ответ на это американский президент Дональд Трамп подчеркнул, что никто и ни в какой форме не сможет задержать главу израильского правительства во время его поездок в США. Позже Мамдани признал, что у города нет полномочий для ограничения свободы Нетаньяху.