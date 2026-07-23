Гендиректор и трое его сотрудников пустили оборонное предприятие на Украине на металлолом, а на средства от продажи приобрели элитный автопарк. Об этом сообщил генпрокурор Украины Руслан Кравченко.

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"Пока одни работали на оборону страны, другие разбирали оборонное предприятие на металлолом, а средства тратились на приобретение элитных автомобилей", - написал генпрокурор в своем Telegram-канале.

По его данным, прокуроры предъявили обвинение бывшему исполняющему обязанности гендиректора государственного предприятия оборонной отрасли и трем его работникам.

"Оборудование демонтировали, распиливали, вывозили и сдавали на металлолом", - добавил он.

По словам Кравченко, обвиняемый стал владельцем парка элитных автомобилей, в частности BMW M8, Mercedes-Benz CLS-Class и Lamborghini Murci lago. Автомобили бывший гендиректор оборонного предприятия не декларировал и оформлял на родственников или третьих лиц. "Сумма недостоверных сведений в декларации за 2024 год составляет 11,5 млн гривен ($258 тыс.), а за 2025 год - почти на 13 млн гривен ($291 тыс.)", - говорится в сообщении.

О высоком уровне коррупции на Украине неоднократно говорили даже западные партнеры Киева, требуя реальных действий по борьбе с должностными преступлениями и прозрачности в вопросах расходования выделенных средств. Однако, по оценкам местных аналитиков, действия властей оказываются лишь показательными акциями, за которыми стоит передел сфер влияния и денежных потоков. В стране уже неоднократно появлялись журналистские расследования о коррупции при оборонных закупках, разработках и производстве собственного вооружения, авторы которых показывали, что к созданию этих схем причастно ближайшее окружение Владимира Зеленского и его офиса.