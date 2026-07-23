В Китае мощный вихрь поднял машину над землей

В Китае вихрь подбросил ехавший по дороге автомобиль и выкинул его на обочину. Видеозапись этого инцидента опубликовал Telegram-канал Пул N3.

На кадрах, снятых в городе Хайнин, видно как сильный ветер гнет к земле деревья и поднимает пылевое облако, а затем добирается до машин на дороге. Одну из них он поднимает и швыряет на обочину.

«Находившиеся в автомобиле два человека получили травмы», - отмечает канал.

Ранее на видео попал сход мощного оползня в Китае. Огромные массы камней и почвы съехали вниз по склону в городе Чунцин на юго-западе страны и накрыли жилые дома. Было эвакуировано более 1100 жителей.