Рубио заявил, что не обсуждал с Ван И тему украинского кризиса

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что не обсуждал с китайским коллегой Ван И тему украинского кризиса во время встречи в Маниле.

"Мы не обсуждали Россию и Украину. У нас есть много тем для обсуждения", - сказал шеф американской дипломатии, отвечая на вопрос, говорил ли он с Ван И о том, какую роль мог бы сыграть Китай в урегулировании конфликта.

Встреча Рубио с Ван И состоялась в среду на полях 59-й конференции министров иностранных дел Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в Маниле. В четверг госсекретарь США провел переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.