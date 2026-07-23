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Рубио рассказал, что потребуется для достижения соглашения по Украине

ТАСС

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что для достижения соглашения по Украине придется проделать огромную работу.

Рубио рассказал, что потребуется для достижения соглашения по Украине
© ТАСС

"Мы хотим мирного соглашения, - отметил он, отвечая на вопросы журналистов на 59-й конференции министров иностранных дел стран АСЕАН в Маниле. - Мы готовы сыграть любую конструктивную роль, которую только сможем, чтобы положить конец конфликту. И для этого <...> нам потребуется нечто, с чем смогут согласиться и Россия, и Украина. Этого не произойдет на одной пресс-конференции. Для этого потребуется проделать огромную работу". 