Рубио рассказал, что потребуется для достижения соглашения по Украине

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что для достижения соглашения по Украине придется проделать огромную работу.

"Мы хотим мирного соглашения, - отметил он, отвечая на вопросы журналистов на 59-й конференции министров иностранных дел стран АСЕАН в Маниле. - Мы готовы сыграть любую конструктивную роль, которую только сможем, чтобы положить конец конфликту. И для этого <...> нам потребуется нечто, с чем смогут согласиться и Россия, и Украина. Этого не произойдет на одной пресс-конференции. Для этого потребуется проделать огромную работу".