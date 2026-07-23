Пока вы не уснули: крушение военного самолета в Подмосковье и русофобское заявление Драпатого

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Военный самолет упал возле подмосковного села

© Соцсети

Рядом с подмосковным селом Луцино потерпел крушение военный самолет Су-57. Об этом сообщает Mash.

Как отмечается, инцидент произошел во время тренировочного полета. Также утверждается, что летчик пытался увести судно от жилых построек. Ему удалось катапультироваться.

Читать новость полностью

«Не имеет права на существование»: Драпатый сделал русофобское заявление о России

© Wikipedia Commons

Россияне являются «нацией, которая не имеет права на существование». Такое заявление сделал новый главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Михаил Драпатый, которого цитируют украинские СМИ.

По его словам, Россию нельзя назвать соседом для Украины.

Читать новость полностью

Премьер Грузии высказался об инциденте с россиянкой в отеле

Скандал, связанный с избиением гражданки России в Грузии, специально раздувают иностранные агенты внутри страны, чтобы посеять ненависть.

Об этом сообщил журналистам премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе.

Читать новость полностью

В США сделали предупреждение о последствиях законопроекта о санкциях против России

Законопроект американского сенатора Линдси Грэма (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) о новых санкциях против России и сотрудничающей с ней странах, включая Китай, Индию, Азербайджан, Францию, Венгрию, Бельгию и Словакию, ударит прежде всего по самим США.

Об этом заявил сенатор Рэнд Пол в колонке для телеканала Fox News.

Читать новость полностью

Раскрыты последствия атаки ВСУ на один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов РФ

Член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев раскрыты последствия атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) России — Омский. В беседе с aif.ru он сообщил, что сейчас промышленное предприятие работает в нормальном режиме.

Соболев указал, что громкие заявления украинской стороны об ударах по российским объектам не имеют ничего общего с реальным положением дел.

Читать новость полностью

Возросло число жертв ночной атаки ВСУ на Крым

Число погибших при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Крым увеличилось до двух человек. Еще один мирный житель ранен, сообщил на своей странице в MAX глава республики Сергей Аксенов.

Он выразил соболезнования семье погибшего, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшему. Аксенов пообещал, что власти республики обязательно окажут необходимую помощь пострадавшим жителям.

Читать новость полностью

Россияне массово обналичивают деньги: в чем дело

Российская банковская система столкнулась с беспрецедентным для летнего сезона оттоком ликвидности: в первой половине июля граждане и предприятия вывели из безналичного оборота более полутриллиона рублей.

Согласно данным Банка России, объем наличных средств в обращении в этот период резко увеличился на 513 миллиардов рублей, сообщает ИА DEITA.RU.

Читать новость полностью

В Сочи задержали двух сотрудников детсада

Следователи в Сочи задержали воспитателя и учителя детского сада по делу об истязании детей. Следствие намерено ходатайствовать о заключении их под стражу, сообщили журналистам в СК РФ по Краснодарскому краю.

В местных СМИ распространились сведения о том, что в одном из детских садов Сочи воспитатели применяли физическое насилие в отношении детей. Возбуждено уголовное дело по ст. 117, 156 УК РФ (истязание, неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

Читать новость полностью

Известный продюсер прокомментировал скандал вокруг Анны Пересильд

Продюсер Леонид Дзюник считает, что карьера актрисы Анны Пересильд не пострадает из-за скандала с ее поступлением в киношколу. Об этом он рассказал News.ru.

Анна Пересильд - дочь актрисы Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя - поступила в Московскую школу кино. «Комсомольская правда» писала, что Пересильд-младшая ради мечты окончила школу на год раньше, сдав ЕГЭ после 10-го класса. Она поступила на курс актрисы Дарьи Мороз.

Читать новость полностью

Описана опасность обновления iPhone

При установке ранней версии iOS есть риск пострадать от уязвимостей. Об этом сообщает издание BGR.

Журналисты портала напомнили, что с июня для скачивания стала доступна бета-версия iOS 27. Полноценная версия операционной системы (ОС) для iPhone появится осенью. Специалисты рекомендовали пользователям не спешить с установкой и описали опасность от загрузки бета-версии iOS.

Читать новость полностью