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Трамп ошарашил своих переговорщиков условием по ядерной сделке с Саудовской Аравией

Lenta.ruиещё 14

Президент США Дональд Трамп ошарашил своих переговорщиков новым условием по ядерной сделке с Саудовской Аравией. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

Трамп ошарашил своих переговорщиков условием по ядерной сделке с Саудовской Аравией
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По данным телеканала, глава Белого дома неожиданно даже для своих переговорщиков выдвинул новое условие для одобрения уже подписанной ядерной сделки. Им стало присоединение Эр-Рияда к соглашениям Авраама о нормализации отношений с Израилем.

«Заявление Трампа застало врасплох переговорную группу администрации по ядерному вопросу», — передает телеканал слова источников.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в четверг подтвердила заявления Трампа, подчеркнув, что президент «всегда является последним, кто принимает решение», и что соглашение «сорвется», если Саудовская Аравия не нормализует дипломатические отношения с Израилем.

Ранее Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social условие для одобрения ядерной сделки с Саудовской Аравией. По его словам, США сделают это только при условии присоединения Эр-Рияда к соглашениям Авраама.