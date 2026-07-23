Рубио считает, что Иран пока не готов к сделке с США

Госсекретарь США Марко Рубио считает, что иранские власти пока не готовы заключить сделку с США, однако это может вскоре измениться.

"Проблема в том, что каждый раз, когда эти люди заключают соглашение, они либо нарушают его, либо хотят изменить это соглашение. Возможно, они пока не готовы заключить сделку, но, вероятно, скоро будут готовы, потому что цена, которую они платят, очень высока", - сказал он на пресс-конференции на полях министерских мероприятий по линии АСЕАН.