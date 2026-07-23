Рубио: для урегулирования конфликта на Украине нужны новые идеи

Урегулирование конфликта на Украине потребует новых идей и предложений, так как с предыдущими инициативами стороны не согласны. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Нам придется искать новые предложения и новые идеи, - сказал он, отвечая на вопросы журналистов на 59-й конференции министров иностранных дел стран АСЕАН в Маниле. - Если мир и наступит, то благодаря какой-то новой идее и каким-то новым концепциям".

Рубио добавил, что США также готовы "предложить некоторые из них в подходящей обстановке и форме".