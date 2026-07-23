Запад наносит удары по «Газпрому»

В середине июля котировки «Газпрома» достигли минимальных значений за два десятилетия, опустившись даже ниже уровней кризисного 2008 года, сообщает РИА Новости.

С марта бумаги компании потеряли почти 40% стоимости. При этом финансовые показатели корпорации остаются устойчивыми: по итогам первого квартала зафиксирована прибыль, долговая нагрузка оценивается как комфортная.

Основным триггером падения стала публикация в The Wall Street Journal, где со ссылкой на неназванные источники утверждалось, что Китай готов подписать контракт по газопроводу «Сила Сибири — 2» только при условии внутрироссийской цены на газ — около 70 долларов за тысячу кубометров.

Участники рынка скептически оценивают достоверность этой информации, отмечая, что подобные вбросы уже были два года назад в Financial Times. Поставки по такой цене были бы убыточными, тогда как переговоры по проекту за это время продвинулись. Как отмечается, был подписан меморандум о технических деталях.

Дополнительное давление на акции оказывает геополитический фон. Котировки чувствительны к ситуации в Ормузском проливе. Кроме того, Евросоюз планирует ввести эмбарго на трубопроводный газ с 30 сентября 2027 года. Поставки в ЕС сократились со 150–170 млрд кубометров в 2021 году до 18 млрд в 2025-м.

«Газпром» компенсирует потери за счет «Силы Сибири — 1», однако этот маршрут не может полностью заместить европейское направление. Запуск «Силы Сибири — 2» (50 млрд кубов), дальневосточного маршрута (10 млрд) и поставок в Узбекистан (менее 10 млрд) частично, но не полностью покрывает утраченные объемы.

Эксперты не исключают введения прямых санкций против «Газпрома» после истечения действующих контрактов с Венгрией и Словакией. Возврат на европейский рынок возможен только при смене политической парадигмы в ЕС или в случае критической ситуации в еврозоне, полагают собеседники.