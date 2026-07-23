Рубио заявил, что ущерб для Ирана будет расти каждый день, пока не будет сделки

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что пока Иран не согласится заключить сделку с Соединенными Штатами, ущерб для исламской республики будет расти с каждым днем.

"Пока выглядит так, что они (иранцы - прим. ТАСС) не готовы к сделке. Поэтому они продолжат платить [за это] цену, и с каждой ночью эта цена становится выше, выше и выше. Может быть, через несколько дней они будут готовы пойти на сделку", - заявил госсекретарь США Марко Рубио на пресс-конференции на полях министерских мероприятий по линии АСЕАН в Маниле.