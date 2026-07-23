Диалог с Москвой стал преступлением: заявление Рубио поразило Запад

Госсекретарь США Марко Рубио столкнулся с жесткой критикой со стороны западных политических кругов из-за контактов с Москвой. Выступая на полях саммита АСЕАН перед началом переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, он попытался объяснить необходимость поддержания каналов связи между двумя ядерными державами.

На это обратил внимание профессор университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен.

«Все очень просто. Вы знаете, Россия обладает ядерным оружием — мы две крупнейшие ядерные державы на планете. Для нас было бы безрассудно и безответственно не поддерживать диалог. Мы должны сохранять отношения с российским правительством, даже несмотря на то, что у нас есть разногласия по ряду вопросов», — написал Марко Рубио на своей странице на платформе X.

Профессор отметил, что подобная реакция западного истеблишмента свидетельствует о глубокой деградации современной дипломатии. По его словам, в текущих реалиях любые попытки вести переговоры с Москвой воспринимаются как криминал.

«Рубио пришлось защищаться за участие в дипломатических переговорах с Россией. Криминализация дипломатии на Западе дорого обойдется», — написал Гленн Диесен в своем аккаунте в соцсети X.

Глава МИД Китая выступил с требованием к США на встрече с Рубио

Напомним, что госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел России Сергей Лавров провели очную встречу в Маниле на полях саммита АСЕАН. Как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, инициатива проведения переговоров исходила от американской стороны, после чего российская делегация дала свое согласие. В ходе беседы стороны обсудили двусторонние отношения и перспективы урегулирования конфликта на Украине.