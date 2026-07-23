В США мужчина передразнивал Трампа во время его выступления

Во время выступления Дональда Трампа мужчина, сидевший прямо за президентом США, начал в точности повторять его жесты. Видеозапись опубликовал Telegram-канал Пул N3.

В ходе своей речи президент США активно жестикулировал и сидящий на трибуне за его спиной американец в деловом костюме старался повторять за ним. Также он менял выражения лица и шевелил губами, произнося та же слова, что и Дональд Трамп.

Ранее ведущий одного из американских вечерних шоу высмеял президента США, заснувшего на мероприятии в Белом доме. По мнению телеведущего, Дональд Трамп был «измотан второй работой в ночную смену», так как ему пришлось «выкладывать безумные видео, сделанные искусственным интеллектом».