Экс-посол Британии объяснил, почему США выгоден нефтяной хаос

Бывший посол Британии в Узбекистане Крейг Мюррей считает, что для США на самом деле выгодно перекрытие Ормузского пролива и перебои в поставках нефти. Об этом дипломат рассказал РИА Новости.

По мнению Мюррея, Вашингтон уже достиг некоторых ключевых целей своей войны с Ираном и не боится блокировки пролива. Поскольку США выступают нетто-экспортером сырья, высокие мировые цены на нефть играют только на руку американской экономике и местным добывающим компаниям, подчеркнул экс-посол.

Кроме того, сами Штаты закупают через этот маршрут незначительные объемы сырья. По словам Мюррея, основной удар от дефицита топлива и скачка цен приходится на Китай и Индию, в которых Вашингтон видит своих главных экономических соперников.

Эксперт провел аналогию ситуации в Ормузском проливе с подрывом газопроводов системы «Северный поток». По его мнению, разрушение магистралей тогда нанесло ощутимый вред Германии и Европе, однако США остались в плюсе, лишив европейцев дешевых энергоносителей.

Дипломат уверен, что закрытие Ормузского пролива работает по той же схеме: оно бьет по зарубежным промышленным гигантам и приносит дополнительную прибыль американскому нефтегазовому сектору.

В июне Иран и США подписали меморандум о взаимопонимании, предполагавший прекращение огня на 60 дней и разблокировку Ормузского пролива. Несмотря на эту сделку, стороны продолжили обмениваться ударами, а в начале июля президент США Дональд Трамп заявил, что режим прекращения огня, по его мнению, завершен.

Также Трамп угрожал нанести удары по иранским электростанциям и мостам, если Тегеран не вернется к переговорам. На фоне нового витка конфликта нефтяные цены опять начали расти: утром 23 июля нефть марки Brent стоила дороже 96 долларов за баррель.