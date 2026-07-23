От коррупции до страха Зеленского: названы причины перестановок в Киеве

На прошлой неделе Владимир Зеленский неожиданно разогнал команду, которая, как казалась, сработалась - он отправил в отставку популярного министра обороны, премьер-министра, а затем и главнокомандующего ВСУ, пишет The Washington Post. Аналитики связывают это с борьбой за влияние, коррупцией, спорами вокруг военной стратегии и стремлением Зеленского удержаться у власти.

Зеленский в этой году столкнулся с серией коррупционных скандалов, «толком ничего не объяснил», лишь объявив о «перезагрузке политической стратегии» Украины, подчеркивает WP. В стране начались акции протеста, особенно против увольнения министра обороны Михаила Федорова, которого многие считают ключевым архитектором беспилотной стратегии Украины.

Всё это заставило аналитиков гадать, почему внутренние конфликты вспыхнули именно сейчас. Среди возможных объяснений - конфликт поколений во взглядах на ведение современного конфликта, споры вокруг коррупции, скрытая борьба за влияние между Министерством обороны и генералитетом, а также склонность Зеленского избавляться от подчиненных, когда те становятся слишком популярными.

Каковы бы ни были причины - или их сочетание, - Зеленский столкнулся с кризисом, которого явно не ожидал. По версии The Washington Post, сейчас он судорожно пытается сгладить последствия и не допустить, чтобы они испортили ключевые внешнеполитические отношения Украины, в том числе с Белым домом и штаб-квартирой НАТО.

По словам аналитиков, опрошенных газетой, как минимум, этот скандал обнажает глубокие институциональные разногласия в командных структурах Украины, копившиеся месяцами. Военачальники «старой школы» далеко не всегда разделяли инновационные методы, которые продвигали более молодые чиновники во главе с Федоровым. Многие представители НАТО симпатизировали подходу Федорова и в частных беседах с журналистами выражали разочарование решением Зеленского отправить его в отставку. По словам одного из аналитиков, вероятно, Зеленский до конца не понимал, насколько популярен Федоров.

После нескольких дней протестов Зеленский «дал задний ход»: он уволил главу ВСУ Александра Сырского, у которого были разногласия с Федоровым, заменил его молодым генералом и предложил Федорову новую высокую должность в правительстве.

Сырский возглавил украинскую армию два года назад, скандально сменив на этом посту популярного генерала Валерия Залужного. Зеленский и Залужный неоднократно конфликтовали по разным военным вопросам, включая требование Залужного мобилизовать около 500 тысяч солдат. Но, как отмечали СМИ, их отношения окончательно испортились из-за сообщений о президентских амбициях Залужного.

Федоров отказался от предложений Зеленского занять другую должность. На пресс-конференции после своей отставки Федоров описал поразительную степень дезорганизации в армии, которая завела ВСУ в тупик: губительную чехарду с руководящим составом в боевых подразделениях, хаотичную перетасовку бригад и батальонов, а также бюрократические преграды при доставке войскам военной техники, включая новейшие дроны.

По мнению аналитиков, в кадровых перестановках Зеленского, вероятно, сыграли роль и другие факторы, включая растущую роль Федорова как антикоррупционной силы внутри армии. Он переводил оборонные контракты на открытые торги и заказывал аудиторские проверки того, кому и за что выплачиваются деньги. На Украине, где сообщения о коррупции при закупках оружия годами выливались в скандалы, это сделало его популярным среди населения и опасным для многих поставщиков.

Украинские журналисты утверждают, что из-за Федорова десятки влиятельных дельцов и военных компаний теряли миллионные доходы из бюджета - поэтому у них были все основания добиваться его ухода.

Есть и другая теория - самая простая и наименее комплиментарная для Зеленского, подчеркивает WP. Федоров стал одной из публичных фигур, пользовавшихся наибольшим доверием в стране. Выборы президента рано или поздно состоятся, а Зеленский находится у власти уже семь лет. Протестующие проводят аналогию с ситуацией вокруг Залужного.

По словам европейского дипломата из Киева, причины кадровых перестановок, похоже, связаны с целым комплексом факторов: борьбой поколений, коррупционными течениями и личным амбициями, но также и с «чистой политикой».