Соскин: предупреждение Залужного Драпатому касалось Зеленского
Украинский посол в Великобритании Валерий Залужный дал понять новому главкому ВСУ Михаилу Драпатому, что Владимир Зеленский будет усложнять его работу. Такое мнение выразил экс-помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
«Это сигнал Михаилу (Драпатому. — RT), чтобы не терял бдительность, а иначе тоже в Лондон послом поедет», — цитирует его РИА Новости.
Ранее Залужный заявил, что Драпатому будет очень тяжело на новом посту.
Корреспондент телеканала Welt Кристоф Ваннер выразил мнение, что отставка экс-главкома ВСУ Александра Сырского говорит о готовности Зеленского сдаться под давлением.
RT собрал всё, что нужно знать о новом главкоме ВСУ.