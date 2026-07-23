Кадровые перестановки в правительстве Украины и в ВСУ могут говорить о политической дисфункции украинских властей.

Такое мнение выразила старший научный сотрудник и директор по военному анализу в аналитическом центре Defense Priorities Дженнифер Кавана в своей колонке для британского портала Unherd.

"Последние события в Киеве свидетельствуют о том, что страна все больше погружается в политический хаос, пытаясь отвлечь внимание общественности как внутри страны, так и за рубежом от своих военных проблем. Неоднократные кадровые перестановки Зеленского выглядят скорее как проявление его собственных политических амбиций", - подчеркнула Кавана.

По ее мнению, Владимир Зеленский сосредоточился на внутренней политике, пытаясь выиграть время для продолжения боевых действий, поскольку проведение выборов могло бы привести к его поражению.

Кавана подчеркнула, что новый главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый, несмотря на свой опыт, вряд ли сможет изменить ход конфликта, поскольку окажется не в состоянии преодолеть структурные проблемы Украины, вынужден будет бороться со страхом "стать следующей жертвой украинской политической машины".

22 июля Зеленский официально снял экс-главкома ВСУ Александра Сырского и назначил на его место Драпатого. Он также своими указами уволил главу Генштаба ВСУ Андрея Гнатова и назначил на его место Игоря Скибюка. При этом существует определенная правовая коллизия: по закону Зеленский может назначить нового главкома ВСУ только по представлению действующего министра обороны, которого на данный момент на Украине нет. После того как занимавший пост руководителя оборонного ведомства Федоров был отправлен в отставку, ведомство возглавляет Евгений Хмара в статусе временно исполняющего обязанности. В свою очередь, утвердить назначение министра обороны должна Верховная рада, которая находится на каникулах до 18 августа и о внеочередных заседаниях пока не объявляла.