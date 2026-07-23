Пока вы спали: обострение ситуации в зоне Персидского залива и переговоры Лаврова с Рубио

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КСИР заявил о поражении военных объектов на базах США в Кувейте

Корпус стражей исламской революции заявил о нанесении ударов по военным объектам США на двух базах в Кувейте. Об этом сообщает ТАСС.

По утверждению КСИР, под удар попали склад военной техники, система ПВО Patriot, ангар с беспилотниками MQ-9, а также два вертолетных ангара и телекоммуникационная вышка.

В Иране также заявили, что в результате атаки американская сторона понесла потери среди военнослужащих и лишилась части военной техники.

В Маниле завершились переговоры Лаврова и Рубио

Переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио в Маниле завершились спустя более чем 30 минут после начала. Об этом сообщает ТАСС.

Встреча прошла в соответствии с намеченным графиком, после чего обе делегации покинули зал переговоров.

Ожидалось, что одной из ключевых тем обсуждения станет урегулирование конфликта на Украине.

После удара по КПП на границе Ирана и Ирака погибли два человека

В результате удара США по контрольно-пропускному пункту «Шаламче» на границе Ирана и Ирака погибли два человека, еще 11 получили ранения. Об этом сообщает ТАСС.

По данным местных властей, пострадавшим оказывают помощь на месте, при этом работа пограничного перехода продолжается.

Ранее Иран обвинил США в нанесении удара по КПП.

В Воронежской области из-за атаки ВСУ пострадали люди

В Воронежской области в результате ночной атаки ВСУ на гражданские объекты есть пострадавшие и серьезные разрушения. Об этом сообщает ТАСС.

По словам губернатора Александра Гусева, силы ПВО всю ночь отражали воздушную атаку.

Подробности о последствиях станут известны после завершения работы оперативных служб.

Захарова: эскалация в зоне Персидского залива набирает обороты

Россия фиксирует усиление эскалации в зоне Персидского залива и рост угроз для судоходства в Ормузском проливе и Красном море. Об этом сообщает ТАСС.

Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, продолжающийся обмен ударами наносит серьезный ущерб гражданской инфраструктуре Ирана и арабских государств.

По ее словам, обострение ситуации также осложняет посреднические усилия по возобновлению переговорного процесса между США и Ираном.