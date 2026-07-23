Вскрылась особенность биографии нового главы Генштаба ВСУ

В большинстве открытых источников подробная биография нового главы Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Игоря Скибюка «тщательно подчищена». Об этой особенности РИА Новости рассказали в силовых структурах.

По словам собеседника агентства, украинские новостные сайты распространяют лишь архивные фото Скибюка и публикуют одинаковое описание его жизни: он родился в 1976 году в Конотопе Сумской области, окончил Одесский институт Сухопутных войск. С 1998 года служил в 80-й десантно-штурмовой бригаде.

«На официальном сайте ВСУ значится другая дата рождения Скибюка — 1977 год», — отметил представитель силовых структур.

Ранее Владимир Зеленский официально уволил Александра Сырского с должности главнокомандующего ВСУ. Он подписал еще два указа, которыми назначил Игоря Скибюка главой Генштаба, а Михаила Драпатого — главкомом ВСУ.