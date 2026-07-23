$78.4889.6

Сейлерс: сторонники независимости Шотландии хотят провести новое голосование

RT на русском

Соучредитель движения за независимость Шотландии SALVO Сара Маргарет Сейлерс заявила, что сторонники суверенитета хотят провести новое голосование о будущем региона через международное признание права шотландцев на самоопределение.

Сторонники независимости Шотландии хотят провести новое голосование
© Global Look Press

Об этом она сказала РИА Новости.

«Это означает, что Шотландия сможет самостоятельно, без вмешательства британского правительства, определить, каким она хочет видеть своё будущее. Именно этим мы и занимаемся», — заявила она.

Она отметила, что в Шотландии никогда не было референдума.

Ранее руководитель центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева заявила, что заявления Шотландской национальной партии о референдуме по независимости могут быть попыткой переключить внимание с внутрипартийного скандала.

Парламент Шотландии проголосовал в поддержку призывов к проведению референдума о независимости от Великобритании.