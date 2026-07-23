Сторонники независимости Шотландии хотят провести новое голосование

Соучредитель движения за независимость Шотландии SALVO Сара Маргарет Сейлерс заявила, что сторонники суверенитета хотят провести новое голосование о будущем региона через международное признание права шотландцев на самоопределение.

Об этом она сказала РИА Новости.

«Это означает, что Шотландия сможет самостоятельно, без вмешательства британского правительства, определить, каким она хочет видеть своё будущее. Именно этим мы и занимаемся», — заявила она.

Она отметила, что в Шотландии никогда не было референдума.

Ранее руководитель центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева заявила, что заявления Шотландской национальной партии о референдуме по независимости могут быть попыткой переключить внимание с внутрипартийного скандала.

Парламент Шотландии проголосовал в поддержку призывов к проведению референдума о независимости от Великобритании.