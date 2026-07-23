Белорусы участвуют во встрече глав здравоохранения стран БРИКС

Руководители сферы национального здравоохранения стран БРИКС проводят в индийском городе Чандигарх очередную, уже шестнадцатую контактную встречу. Белорусскую делегацию возглавляет министр здравоохранения Александр Ходжаев, сообщает БЕЛТА, ссылаясь на данные ведомства.

Кстати, уточняет агентство, участие белорусской делегации началось с особой, личной ноты - переговоров с министром здравоохранения Индонезии Буди Гунади Садикин.

Дело в том, пояснили в отраслевом ведомстве РБ, что они стали и жестом искреннего уважения, и продолжением диалога, стартовавшего этим летом. В июле Ходжаев уже посещал Индонезию с официальным визитом в составе правительственной делегации. Но тогда, в силу плотных графиков, личная встреча двух министров не состоялась. Однако индонезийский коллега проявил инициативу и предложил провести переговоры именно сейчас - на полях многостороннего форума в Чандигархе.

В ходе предметного и теплого разговора, уточняет агентство, стороны детально обсудили конкретные подходы к реализации уже подписанного партнерами меморандума.

Обозреватели поясняют, что интерес Джакарты заключается, прежде всего, в развитии сотрудничества в сфере фармакологии, подготовке медицинских специалистов по таким приоритетным направлениям, как трансплантология, онкология и кардиология.

Белорусский министр пригласил индонезийского коллегу посетить Синеокую, а также предложил перевести обсуждение заинтересовавших направлений на уровень профильных специалистов - для выработки практических механизмов взаимодействия, информируют новостные порталы.