Американский журналист заявил о попытках втянуть США в войну с Россией

Журналист из США Такер Карлсон заявил, что группа злонамеренных людей якобы предпринимает попытки втянуть Вашингтон в войну с Россией. Об этом он сказал в эфире подкаста East Meets West.

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«Речь идет о крошечной группе крайне мотивированных людей, чьи мотивы не вполне ясны, но это темные или злые мотивы», — сказал журналист. Он подчеркнул, что массовое общественное движение, которое бы поддерживало эту идею, отсутствует.

Ранее Карлсон заявил, что конфликт на Украине может перерасти в вооруженный конфликт между Европой и Россией.