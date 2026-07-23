Российская дипломатическая миссия в Брюсселе выдала девять специальных виз бельгийцам, разделяющим традиционные духовно-нравственные ценности, с начала текущего года, рассказали дипломаты из посольства России.

Сотрудники российской дипмиссии в Брюсселе сообщили, что граждане Бельгии начали обращаться за «визами для приверженцев традиционных ценностей», передает РИА «Новости».

«По этой программе было выдано семнадцать виз за 2025 год и девять виз за 2026 год», – сказал сотрудник посольства.

В августе 2024 года президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий выдавать специальные визы иностранным гражданам, поддерживающим традиционные ценности.

Этот документ дает возможность получить разрешение на временное проживание в стране в упрощенном порядке. Ранее Путин отмечал, что Москва готова содействовать переезду таких людей, поскольку в некоторых государствах традиционные семейные устои фактически пытаются отменить.

Директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов ранее сообщал, что в 2025 году подобные визы получили свыше 1,1 тыс. иностранцев. Наибольший интерес проявили граждане Германии, которым выдали 168 виз. Следом идут французы со 140 визами, а замыкают тройку лидеров американцы, получившие 105 разрешений на въезд.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в России в 2023 году запустили единую электронную визу для иностранцев. Минэкономразвития сообщило о планах ввести электронные визы для десятка стран. МИД объяснил переселение жителей из недружественных стран в Россию.

Кроме того, газета ВЗГЛЯД сообщала о том, как переселенцы с Запада встречают отзывчивую Россию.