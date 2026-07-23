В СЕНТКОМ заявили о перенаправлении девяти судов в рамках блокады Ирана

Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ) заявило, что в рамках обеспечения морской блокады Ирана американские силы перенаправили девять коммерческих судов.

Об этом говорится в сообщении командования в соцсети X. Отмечается, что по состоянию на 22 июля также было выведено из строя одно судно.

Ранее Корпус стражей Исламской революции (КСИР) призвал судоходные компании не использовать маршрут к югу от Ормузского пролива, заявив, что он заминирован.