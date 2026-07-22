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На Западе назвали протесты на Украине политическим кризисом

Lenta.ru

Участники «картонного майдана», протестов с требованием восстановить в должности уволенного главу Минобороны Михаила Федорова, оказывают все большее давление на лидера Украины Владимира Зеленского. Об этом пишет The Guardian.

На Западе назвали протесты на Украине политическим кризисом
© Global Look Press

Издание назвало протесты на Украине «политическим кризисом».

«Если Зеленский отменит свое решение, это будет большой победой для Федорова. Это будет унизительно [для Зеленского] и покажет его слабость», — прокомментировал изданию высокопоставленный источник в ВСУ.

Ранее сообщалось, что сразу в нескольких городах Украины люди вышли на митинги — они проходят в Киеве, Львове, Одессе, Тернополе, Полтаве и других городах.