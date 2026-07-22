Иран сделал заявление о минировании Ормузского пролива

Иран сообщил о минировании Южного маршрута Ормузского пролива
Официальный представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Хосейн Мохеби заявил, что Южный маршрут Ормузского пролива был заминирован. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение Мохеби в соцсетях.
По словам Мохеби, минирование поставит под угрозу инвестиции западных стран. Он также призвал «не вестись на уловки США».
«Заминированный южный маршрут Ормузского пролива приведет к уничтожению ваших инвестиций, не ведитесь на американские уловки», — написал он.
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При этом, ранее член комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Ахмад Бахшаеш Ардестани заявил, что именно желание США задействовать Южный маршрут привели к новому витку эскалации между Белым домом и Ираном — Тегеран настаивает, чтобы суда шли через пролив по другому маршруту.
Ранее Иран нанес удар по базе США.