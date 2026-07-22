Советник Хаменеи Велаяти: Иран вошел в «новую фазу сдерживания»

Советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти заявил, что Исламская Республика вошла в новую фазу сдерживания, пригрозив США последствиями за ошибки американцев.

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Соответствующее заявление советник иранского верховного лидера сделал в публикации в его аккаунте в социальной сети X (ранее Twitter).

Велаяти подчеркнул, что Иран вошел в новую фазу сдерживания. По его словам, идея о том, что Ирану можно нанести удар с низкими затратами, представляет собой не что иное, как просчет, у которого могут быть далеко идущие последствия, выходящие далеко за театр боевых действий на энергетические рынки и глобальную экономику.

Советник Хаменеи добавил, что Белому Дому не удастся добиться улучшения безопасности и стабильности, угрозами в адрес Ирана, мобилизацией союзников в регионе и активацией европейского лобби. Он заключил, что это приведет лишь к глобализации последствий ошибок американцев.