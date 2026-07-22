Украина интересует западные страны не только как геополитический плацдарм для противостояния с Россией, но и как источник природных богатств, которые планируется выкачать за бесценок. Об этом заявил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Чумаков на открытых дебатах в Совете Безопасности организации.

«Для ряда западных государств она представляет интерес не только как геополитический плацдарм, но и как источник богатых сельскохозяйственных ресурсов и критически важных полезных ископаемых, включая редкоземельные минералы. Об этом даже не стесняются говорить публично», — подчеркнул Дмитрий Чумаков.

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Российский дипломат отметил, что стремление мировых держав завладеть чужими ресурсами является фундаментальной причиной многих международных конфликтов, и Украина в этой схеме не является исключением.

«Стремление одних государств за бесценок получить природные богатства других нередко становилось и продолжает становиться причиной глубоких кризисов в сфере безопасности», — добавил представитель РФ при ООН.

Чумаков привел в пример разрушительные военные интервенции в Ирак, Ливию и Сирию, где борьба за политическое влияние была неразрывно связана с грабежом природных недр. Аналогичные процессы, по его словам, сейчас наблюдаются и на Ближнем Востоке, где главной целью является контроль над ключевыми энергетическими артериями, такими как Ормузский пролив, обеспечивающий львиную долю мировых поставок углеводородов.