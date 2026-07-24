Алкоголь и наркотик: что известно о смерти саудовского принца в лондонском отеле
Одного из саудовских принцев нашли мертвым в ванной пятизвездочного отеля в Лондоне. В его крови обнаружили следы наркотиков и алкоголя. Смерть сочли несчастным случаем. Мужчина был дальним родственником короля Саудовской Аравии Салмана. Это не первый скандал с участием принцев этой страны. Одного судили за наркотики, другого — за коррупцию, третьего подозревают в убийстве. «Вечерняя Москва» разбиралась в деталях этих расследований.
Принц умер от передозировки
Саудовский принц Абдулла бин Фахад бин Абдулла бин Абдулазиз бин Джалави аль Сауд умер еще осенью 2025 года. 25 ноября он был найден мертвым в пятизвездочном отеле Marriott в Лондоне. Тело представителя королевской семьи нашел уборщик.
Принц лежал в ванной своего номера, медикам не удалось его реанимировать. Позднее судмедэксперты обнаружили в его крови дозу алкоголя, в три раза превышающую норму для водителей. Также перед смертью он употребил большое количество наркотиков, в том числе каннабис и ксанакс. Из-за такой «ядерной смеси» у принца остановилось сердце.
Следователи считают, что принц умер в результате несчастного случая. Они усомнились, что мужчина мог покончить с собой или что к его смерти могли быть причастны третьи лица.
— Он никому не говорил, что хочет покончить с собой, в его комнате не было никакой записки. Также не было никаких свидетельств о причастности третьих лиц. Камеры видеонаблюдения показали, что в ночь перед смертью он был один, — сообщила газета Telegraph.
Принц боролся с зависимостью
Принц Саудовской Аравии умер в возрасте 29 лет. Он был потомком прапрадеда короля Салмана бин Абдель Азиза Аль Сауда.
Абдулла страдал от наркотической и алкогольной зависимостей. За три месяца до смерти он проходил курс детоксикации в реабилитационной клинике Priory в Лондоне. Затем некоторое время лечился в частном центре Rainford Hall. Врачи отмечали, что лечение проходило успешно.
— Он хорошо справлялся. Поддерживал других пациентов, был к ним добр. Завел друзей, — рассказывала врач принца Виктория Чаморро.
После выписки родственник короля чувствовал себя хорошо, психиатры не видели в его поведении суицидальных признаков. При этом Чаморро отметила, что со временем мужчина стал пропускать обязательные видеозвонки с медиками.
Инциденты с саудовскими принцами
Абдулла был не первым саудовским принцем, чья судьба сложилась трагическим образом. В мае 2026 года во Франции началось расследование в отношении наследника короля Мухаммеда бин Салмана, обвиняемого в убийстве оппозиционного журналиста Джамаля Хашокджи. Корреспондент в 2018 году посетил консульство Саудовской Аравии в Стамбуле и исчез. Следствие считает, что мужчину задушили и расчленили.
В 2017 году в Саудовской Аравии началось масштабное коррупционное расследование, в рамках которого были арестованы 11 принцев. В их числе был и Мухаммед бин Салман. Часть наследников короля проходили по делу о наводнении в городе Джедда, при котором погибли около 150 человек. Остальные принцы фигурировали в деле о борьбе с коронавирусом ближневосточного респираторного синдрома (MERS), который в 2012 году появился в Саудовской Аравии и распространился в более чем 20 странах. По версии следствия, к обеим этим трагедиям привели халатность местных властей и взяточничество.
В 2016 году в Саудовской Аравии казнили принца Турки бин Сауда аль-Кабира. Его признали виновным в убийстве своего друга. Семья погибшего отказалась простить преступника в обмен на извинения и денежную компенсацию. Приговор утвердил король страны.
Осенью 2015 года в аэропорту Ливана задержали саудовского принца Абдель Мохсена бен Валида бен Абдель Азиза. При нем обнаружили две тонны амфетамина, которые он собирался привезти к себе на родину.
В 2007 году очередного саудовского принца Найефа бен Султан бен Фаваз аш-Шаалана заочно приговорили к 10 годам лишения свободы во Франции. Следствие посчитало его организатором целой сети массовой торговли кокаином во Франции и Европе. Наркотики привозили из Колумбии на частном самолете королевского наследника. Принц не явился на судебный процесс, так и не признав вину.
Еще один саудовский принц Аль-Валид бин Халед бин Талал Аль Сауд в 2005 году попал в жуткую автомобильную аварию. На тот момент ему было 16 лет. Мужчина впал в кому и пробыл в ней 20 лет, пока не умер в 2025 году. Арабские СМИ прозвали Аль-Валида «спящим принцем», а соотечественники называли его «символом надежды и стойкости».