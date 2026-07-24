Алкоголь и наркотик: что известно о смерти саудовского принца в лондонском отеле

Одного из саудовских принцев нашли мертвым в ванной пятизвездочного отеля в Лондоне. В его крови обнаружили следы наркотиков и алкоголя. Смерть сочли несчастным случаем. Мужчина был дальним родственником короля Саудовской Аравии Салмана. Это не первый скандал с участием принцев этой страны. Одного судили за наркотики, другого — за коррупцию, третьего подозревают в убийстве. «Вечерняя Москва» разбиралась в деталях этих расследований.

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Принц умер от передозировки

Саудовский принц Абдулла бин Фахад бин Абдулла бин Абдулазиз бин Джалави аль Сауд умер еще осенью 2025 года. 25 ноября он был найден мертвым в пятизвездочном отеле Marriott в Лондоне. Тело представителя королевской семьи нашел уборщик.

Принц лежал в ванной своего номера, медикам не удалось его реанимировать. Позднее судмедэксперты обнаружили в его крови дозу алкоголя, в три раза превышающую норму для водителей. Также перед смертью он употребил большое количество наркотиков, в том числе каннабис и ксанакс. Из-за такой «ядерной смеси» у принца остановилось сердце.

Следователи считают, что принц умер в результате несчастного случая. Они усомнились, что мужчина мог покончить с собой или что к его смерти могли быть причастны третьи лица.

— Он никому не говорил, что хочет покончить с собой, в его комнате не было никакой записки. Также не было никаких свидетельств о причастности третьих лиц. Камеры видеонаблюдения показали, что в ночь перед смертью он был один, — сообщила газета Telegraph.

Принц боролся с зависимостью

Принц Саудовской Аравии умер в возрасте 29 лет. Он был потомком прапрадеда короля Салмана бин Абдель Азиза Аль Сауда.

Абдулла страдал от наркотической и алкогольной зависимостей. За три месяца до смерти он проходил курс детоксикации в реабилитационной клинике Priory в Лондоне. Затем некоторое время лечился в частном центре Rainford Hall. Врачи отмечали, что лечение проходило успешно.

— Он хорошо справлялся. Поддерживал других пациентов, был к ним добр. Завел друзей, — рассказывала врач принца Виктория Чаморро.

После выписки родственник короля чувствовал себя хорошо, психиатры не видели в его поведении суицидальных признаков. При этом Чаморро отметила, что со временем мужчина стал пропускать обязательные видеозвонки с медиками.

Инциденты с саудовскими принцами

Абдулла был не первым саудовским принцем, чья судьба сложилась трагическим образом. В мае 2026 года во Франции началось расследование в отношении наследника короля Мухаммеда бин Салмана, обвиняемого в убийстве оппозиционного журналиста Джамаля Хашокджи. Корреспондент в 2018 году посетил консульство Саудовской Аравии в Стамбуле и исчез. Следствие считает, что мужчину задушили и расчленили.

В 2017 году в Саудовской Аравии началось масштабное коррупционное расследование, в рамках которого были арестованы 11 принцев. В их числе был и Мухаммед бин Салман. Часть наследников короля проходили по делу о наводнении в городе Джедда, при котором погибли около 150 человек. Остальные принцы фигурировали в деле о борьбе с коронавирусом ближневосточного респираторного синдрома (MERS), который в 2012 году появился в Саудовской Аравии и распространился в более чем 20 странах. По версии следствия, к обеим этим трагедиям привели халатность местных властей и взяточничество.

В 2016 году в Саудовской Аравии казнили принца Турки бин Сауда аль-Кабира. Его признали виновным в убийстве своего друга. Семья погибшего отказалась простить преступника в обмен на извинения и денежную компенсацию. Приговор утвердил король страны.

Осенью 2015 года в аэропорту Ливана задержали саудовского принца Абдель Мохсена бен Валида бен Абдель Азиза. При нем обнаружили две тонны амфетамина, которые он собирался привезти к себе на родину.

В 2007 году очередного саудовского принца Найефа бен Султан бен Фаваз аш-Шаалана заочно приговорили к 10 годам лишения свободы во Франции. Следствие посчитало его организатором целой сети массовой торговли кокаином во Франции и Европе. Наркотики привозили из Колумбии на частном самолете королевского наследника. Принц не явился на судебный процесс, так и не признав вину.

Еще один саудовский принц Аль-Валид бин Халед бин Талал Аль Сауд в 2005 году попал в жуткую автомобильную аварию. На тот момент ему было 16 лет. Мужчина впал в кому и пробыл в ней 20 лет, пока не умер в 2025 году. Арабские СМИ прозвали Аль-Валида «спящим принцем», а соотечественники называли его «символом надежды и стойкости».