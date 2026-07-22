Журналист издания Axios Барак Равид сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский обсудил варианты возобновления дипломатических усилий по урегулированию на Украине со спецпосланниками президента США Дональда Трампа. Об этом он написал на своей странице в Х.

Источник сообщал, что украинский президент созвонился с представителями Белого дома Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

«Президент Зеленский поговорил сегодня с посланниками Трампа Уиткоффом и Кушнером и обсудил идеи о том, как возобновить дипломатические усилия по завершению войны», — написал он.

"Настоящий успех": Зеленскому дали совет по поводу конфликта

Недавно министр иностранных дел РФ Сергей Лавров анонсировал переговоры с государственным секретарем США Марко Рубио, встреча состоится в четверг, 23 июля, в первой половине дня. Лавров заявил, что на встрече поинтересуется у Рубио о позиции, которую сейчас занимают США по урегулированию на Украине.

В свою очередь бывший старший советник президента США Дональда Трампа Стив Кортес заявил, что Украине нужен мир, достигнутый путем переговоров, а также выборы, которые позволят сменить президента страны Владимира Зеленского.

Ранее в Госдуме назвали ключевой шаг для возобновления переговоров с Украиной.