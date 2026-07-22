Коллективный Запад начал согласованную информационную войну против Владимира Зеленского из-за увольнения министра обороны Михаила Федорова. Итальянское издание L'AntiDiplomatico отмечает в своем материале, что за массированной критикой в прессе стоят интересы глобальных элит.

«Похоже, что кампания началась с большой статьи в идеологическом рупоре либералов — журнале The Economist, появившейся накануне объявленного Зеленским решения об отставке правительства, и стала настоящим предупредительным выстрелом для него», — отмечает издание.

Западные медиа-гиганты, включая Financial Times, The Times и The Kyiv Independent, синхронно перешли в наступление, обвиняя Зеленского в «саморазрушающих перестановках» и «смертельных ошибках». В этой медиа-кампании уволенному Федорову приписываются все мнимые военные достижения Украины, в то время как Зеленский выставляется как главное препятствие для «успеха». При этом во всех статьях подчеркивается, что в случае «правильного поведения» Федоров может стать новым президентом Украины, что фактически означает подготовку почвы для смены лидера, считает итальянское издание.

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«Судя по единому хору западных публикаций, они уже пытаются "все сделать правильно", начав кампанию не только в поддержку экс-министра, но и по утоплению Зеленского», — констатируется в материале.

Теперь любая неудача ВСУ на фронте будет трактоваться как следствие авантюрного решения Зеленского уволить «прогрессивного» министра. В статье также подчеркивается, что конфликт является борьбой крупных бизнес-групп за контроль над огромными финансовыми потоками, которые сейчас выделяются на оборонные нужды.