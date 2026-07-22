Европа своими действиями лишь ведет Украину к гибели, а не помогает ей. Так заявления верховного представителя Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас прокомментировал финский политик Армандо Мема в соцсети X.

«Каллас ранее заявила, что нанесение глубоких ударов по России должно стать средством дипломатии. Какой позор — иметь таких некомпетентных лидеров, жаждущих войны. (...) Отказываясь от дипломатии, мы не помогаем Украине — мы убиваем ее, заставляя вести войну, которую она не может выиграть», — написал политик.

Захарова ответила на резкое заявление Каллас о России

Он отметил, что страдания украинцев в условиях конфликта продолжаются, и руководство ЕС напрямую виновно в том, что не смогло найти дипломатического решения кризиса.

Ранее Каллас заявила, что Россия представляет экзистенциальную угрозу для стран Европы. Она подчеркнула, что европейские страны продолжат поддерживать Украину и повышать свою обороноспособность.