США обвинили в неспособности разрешить созданный ими же кризис в Иране

Эксперт Мехран Камрава из Университета Джорджтауна в Катаре заявил телеканалу Al Jazeera, что США не знают, как разрешить созданный ими же кризис на фоне продолжения эскалации атак и риторики в конфликте с Ираном.

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Как заметил собеседник издания, все, что сейчас можно наблюдать от США, это военная тактика без какой-либо стратегии. Он подчеркнул, что американцы в растерянности по поводу того, что им делать с Исламской Республикой, и как это делать.

Эксперт указал, что Штаты могут разрушить больше электростанций, опреснительных станций и мостов в Иране, но это не выиграет им войну.

По словам Камравы, «раненный Иран — это опасный Иран», что можно было наблюдать снова и снова, и это именно та причина, по которой Вашингтон столь нерешителен насчет того, начинать им полномасштабную войну или ограничить свои атаки точными ударами, которые наблюдались в последние дни.