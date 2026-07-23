США могут начать военную операцию в еще одной стране
Газета Washington Post со ссылкой на американских официальных лиц сообщила, что администрация США рассматривает возможность проведения военной операции в Мали с целью противодействия группировке «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин»* (JNIM* - террористическая организация, запрещенная в РФ), аффилированной с «Аль-Каидой»* (террористическая организация, запрещенная в РФ).
По данным издания, единого мнения среди высокопоставленных чиновников пока нет, однако проведение таких действий поддерживает заместитель помощника президента США Себастьян Горка.
Мали уже много лет регулярно подвергается атакам боевиков JNIM* (террористическая организация, запрещенная в РФ) и повстанцев-туарегов из «Фронта освобождения Азавада»* (террористическая организация, запрещенная в РФ).
Ранее сообщалось, что в США одобрили план бюджета на финансирование операции против Ирана.
* - террористическая организация, запрещенная в РФ