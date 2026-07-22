Трамп задумался ударить еще по одной стране

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность проведения военной операции в Мали против объединения «Группа поддержки ислама и мусульман» (JNIM, связана с запрещенной в России террористической организацией «Аль-Каида»). Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на действующих и бывших американских чиновников.

Отмечается, что внутри американского руководства сохраняются разногласия по поводу необходимости военной операции. Одним из активных сторонников применения силы выступает старший директор Совета национальной безопасности Белого дома по борьбе с терроризмом Себастьян Горка.

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При этом Пентагон отказался давать комментарии, а Белый дом не стал раскрывать, намерен ли президент США отдавать приказ о начале операции. В администрации отметили, что Вашингтон призывает страны Африки «закупать американское оборудование и услуги для поддержки их военных усилий против террористов».

Ранее сообщалось, что Пентагон может исчерпать бюджетные средства на военные операции в ближайшие недели из-за обострения конфликта с Ираном.