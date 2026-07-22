Зеленский: эффективная мобилизация — приоритет для ВСУ

"Эффективный" процесс мобилизации на Украине является приоритетом для ВСУ. Об этом в своем Telegram-канале написал президент Украины Владимир Зеленский. "Приоритет для реальной способности вооруженных сил Украины выполнять оборонные задачи — это практический, эффективный процесс мобилизации", — отметил он. Кроме того, Зеленский подчеркнул, что вместе с новым главкомом ВСУ Михаилом Драпатым и исполняющим обязанности главы Минобороны страны Евгением Хмарой он обсудил развитие украинских киберсил, подготовку солдат, усиление возможностей подразделений ВСУ и развитие корпусной системы. В недавнем интервью изданию "Общественное" директор Института социологии Национальной академии наук Украины Евгений Головаха заявил, что более половины украинцев считают мобилизацию главной проблемой страны. В июле секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны Роман Костенко отметил, что в последние месяцы темпы мобилизации на Украине падают. Кроме того, украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сказал, что украинцы готовы линчевать военкомов, потому что общество "дошло до точки кипения из-за мобилизации". 14 июля Верховная рада проголосовала за продление военного положения и мобилизации на Украине до 31 октября.