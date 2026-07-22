Жители Одессы вышли на улицы в поддержку экс-министра обороны Украины

В Одессе возобновился митинг в поддержку уволенного главы минобороны Украины Михаила Федорова. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

15 июля Федорова отправили в отставку. Как писала газета «Украинская правда», такое решение было принято из-за конфликта чиновника с главнокомандующим Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александром Сырским. Из-за кадровых перестановок в правительстве на Украине начали проводить митинги в поддержку Федорова. 19 июля издание «Время.ua» сообщило, что участники акций протеста перешли от поддержки Федорова к критике президента Украины Владимира Зеленского.

Федоров занимал должность министра обороны около полугода. Его назначили на этот пост 14 января 2026 года. До этого Федоров работал в правительстве в должности вице-премьер-министра — министра цифровой трансформации Украины, где отвечал за развитие цифровых услуг и курировал сферу беспилотных летательных аппаратов.