Хорватия выдвинула требования Черногории для вступления в ЕС

Хорватские власти ожидают от руководства Черногории решения всех спорных вопросов для вступления республики в ЕС, в том числе урегулирования спора о морской границе двух стран.

"Урегулирование нерешенных вопросов Черногории с Хорватией имеет важное значение для завершения переговоров с ЕС. Хорватия проявляла стратегическое терпение и понимание на протяжении всего процесса, но сейчас настало время для решительных шагов со стороны правительства Черногории", - говорится в заявлении хорватского внешнеполитического ведомства.

В Загребе отметили, что Хорватия ожидает от соседнего государства решения вопросов о компенсации заключенным в ходе конфликта в начале 1990-х годов, продолжения работы по поиску пропавших без вести, а также "продолжения переговоров по морской границе".

Сухопутная граница между двумя странами была определена в соответствии с разграничением между двумя республиками на момент их пребывания в составе Югославии. До 2002 года полуостров Превлака с хорватской стороны границы находился под управлением ООН. В 2006 году Черногория объявила о независимости, с тех пор вопрос принадлежности акватории у входа в Которский залив остается нерешенным.

Ранее президент Черногории Яков Милатович заявил, что целью властей страны является получение ей статуса члена ЕС до 2028 года. 22 апреля комитет постоянных представителей государств - членов Евросоюза принял решение о создании специальной рабочей группы по разработке договора о вступлении Черногории в состав объединения.