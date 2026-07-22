В Нью-Йорке началось третье судебное заседание по делу Мадуро

Третье заседание по делу президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес началось в федеральном суде на Манхэттене, передает корреспондент ТАСС.

Как ожидается, судья Элвин Хеллерстайн в ходе заседания утвердит график разбирательств, представленный ему ранее сторонами защиты и обвинения. Прокуратура планирует предоставить все основные засекреченные материалы на рассмотрение участников дела к 15 ноября этого года, после чего у сторон будет время направить необходимые ходатайства к 11 марта 2027 года.

К разбирательству дела по существу предлагается приступить в июне 2027 года.

Второе заседание по делу Мадуро состоялось 26 марта. Центральной темой встречи был вопрос препятствования американскими властями оплате правительством Венесуэлы юридических услуг для Мадуро и его жены. В конце апреля американское Управление по контролю за иностранными активами выпустило лицензии, разрешающие юристам защиты получать оплату от правительства Венесуэлы.

3 января США атаковали гражданские и военные объекты в Венесуэле, захватили и вывезли из страны президента и его жену. 5 января они предстали перед федеральным судом Южного округа штата Нью-Йорк. Им инкриминируют причастность к наркоторговле. Мадуро с женой вину не признали. Функции главы государства в Венесуэле исполняет уполномоченный президент Делси Родригес, занимавшая при Мадуро пост исполнительного вице-президента.