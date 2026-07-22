В Молдавии постановили ликвидировать партии блока «Победа»

Апелляционная палата Молдавии постановила ликвидировать партии блока «Победа», назвав их преемницами запрещённой ранее партии «Шор».

«Политическая партия «Сила альтернативы и спасения Молдовы» (FASM) признаётся последовательницей партии «Шор»... Партия (FASM. — RT) ликвидируется», — приводит ТАСС заявление судьи.

Аналогичные формулировки были составлены в отношении партий «Победа» и «Возрождение».

Новый премьер Молдавии Василе Тофан ранее признался в наличии у него гражданства Румынии.