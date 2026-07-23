В США сделали предупреждение о последствиях законопроекта о санкциях против России

Законопроект американского сенатора Линдси Грэма (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) о новых санкциях против России и сотрудничающей с ней странах, включая Китай, Индию, Азербайджан, Францию, Венгрию, Бельгию и Словакию, ударит прежде всего по самим США.

Об этом заявил сенатор Рэнд Пол в колонке для телеканала Fox News.

«Этот законодательный акт представляет собой закон о введении пошлин, который, судя по всему, был составлен в такой слепой ярости, что вместо того чтобы привести к изменению линии [в России] (...), его карательные меры сделают американские семьи беднее и подорвут наши национальные интересы», — написал он.

Он отметил, что платить пошлины будут не сами страны, откуда на американский рынок поступают товары, а американские компании, продающие их гражданам США. По его словам, в случае применения этих мер это «выстрел себе в ногу».

Ранее в Китае прокомментировали законопроект Грэма. Пекин заявил, что выступает против незаконных односторонних санкций и намерен принять меры для защиты своих предприятий и граждан.