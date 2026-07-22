Зеленский провёл разговор с Уиткоффом и Кушнером

Владимир Зеленский обсудил со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером вопросы, касающиеся возможности возобновления дипломатического взаимодействия с целью урегулирования украинского конфликта. Об этом сообщил корреспондент портала Axios и 12-го канала израильского телевидения Барак Равид со ссылкой на источник.

Как он отметил в X, "Зеленский говорил сегодня с посланниками президента [США Дональда] Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером". Они "обсудили идеи относительно того, как возобновить дипломатические усилия" по прекращению конфликта.