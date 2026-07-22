Разлад экс-министра обороны Михаила Фёдорова и отправленного в отставку главкома ВСУ Александра Сырского стал «источником серьёзной угрозы для главы киевского режима», говорится в публикации агентства.

© ТАСС/Zuma

14 июля Михаил Фёдоров покинул должность министра обороны Украины. На фоне его отставки в Киеве и других городах начались митинги в поддержку бывшего чиновника, а также акции против Александра Сырского.

Сегодня Владимир Зеленский подписал указы о снятии с должности Сырского и назначении на этот пост Михаила Драпатого.