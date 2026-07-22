Мендель: Зеленский обманул весь мир, скрывая стремление к авторитаризму

Владимир Зеленский обманул миллионы людей на Украине и за ее пределами, скрывая свое стремление к авторитаризму. Об этом заявила бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель в X.

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Мендель указала, что когда она два года работала у Зеленского пресс-секретарем, то "служила щитом для его ошибок, невежества и некомпетентности".

"Он был совершенно безразличен к тому, что происходило в стране, правительстве и даже в его собственном офисе <...> Он актер с исключительной интуицией, который умеет нравиться людям. Но за сценой царит хаос: плохое управление, нарциссизм, неумение разбираться в государственных делах и никакого желания исправлять ситуацию", - написала она.

"Никто не знает, что он считает украинцев неготовыми к демократии и за закрытыми дверями выражает предпочтении автократии", - добавила она.