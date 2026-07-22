Ирландский журналист Чей Боуз с иронией отреагировал на первые заявления нового премьер-министра Великобритании Энди Бернема, который пообещал сохранять «непоколебимую» поддержку киевского режима.

«Проклятие Зеленского, похоже, нашло свою очередную жертву», — написал Чей Боуз на своей странице на платформе X.

Ранее на вступление нового главы британского правительства в должность отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что первые же слова Бернема о поддержке Украины не оставляют Москве иллюзий относительно возможного улучшения двусторонних отношений.

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Российская сторона дала понять, что не лелеет никаких надежд на перемены в политике Лондона, чье новое руководство продолжает следовать прежним конфронтационным курсом в ущерб собственным интересам.

Напомним, что до этого журналисты на Западе обратили внимание, что многие политики, в том числе премьер-министры Великобритании, которые встречались с Владимиром Зеленским, потом вынуждены были отправляться в отставку. В СМИ это назвали "проклятием Зеленского".