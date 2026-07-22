Глава МИД Китая выступил с требованием к США на встрече с Рубио

Министр иностранных дел Китая Ван И выступил с требованием к Белому дому во время встречи с госсекретарем США Марко Рубио. Об этом сообщает РИА Новости.

Как сообщили в китайском МИД, Ван И потребовал от США уважать основные интересы Пекина, а также «принцип одного Китая». Кроме того, он разъяснил позицию китайских властей по поводу «негативных действий США».

Рубио обвинил Иран в несерьезном отношении к переговорам с США

«Ван И разъяснил твердую позицию Китая в отношении недавней серии негативных высказываний и действий со стороны США, потребовав от США уважения коренных интересов КНР и соблюдения принципа "одного Китая», — сказано в заявлении МИД Китая.

Ранее Рубио назвал возможный конфликт между США и Китаем мировой катастрофой.