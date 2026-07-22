Читатели немецкого портала Die Welt активно обсуждают недовольство стран Евросоюза новым пакетом санкций против России, обвиняя Брюссель и Берлин в отказе от пацифизма. Комментаторы призывают встретиться с Владимиром Путиным и прекратить "пустые речи", а ЕС называют "зловещим гигантом". Многие сожалеют, что три года назад не было принято мудрое решение о мире.

© Московский Комсомолец

Один из читателей написал, что мир стал "чуждым понятием" для Брюсселя и Берлина, а ЕС предпочел демонстрацию силы вместо поиска компромисса. Другой призвал власти "принять ситуацию такой, какая она есть".

Некоторые комментаторы выступили с радикальными предложениями, заявив, что настало время ввести санкции против самого Евросоюза. Другие отметили, что "трусы прятались за спиной Виктора Орбана", имея в виду его блокировку антироссийских решений.

Ряд пользователей обвинили ЕС в том, что он питается налоговыми деньгами граждан и действует вопреки их интересам. В дискуссии прозвучал также призыв вернуться к здравому смыслу.

Реакция немецких читателей отражает растущую усталость от санкционной политики в европейском обществе. Опросы в Германии показывают рост числа сторонников дипломатического урегулирования конфликта.

Исследование Infratest dimap показало, что 70% немцев выступают за снижение санкционного давления на Россию. Кроме того, в июле в ряде городов Германии прошли акции протеста с требованием переговоров между Киевом и Москвой.