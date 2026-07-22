Президент Украины Владимир Зеленский выполняет требования протестующих из-за давления Европы.

Об этом пишет издание «Страна.ua» в Telegram.

«Он реагирует на сильное давление европейцев, в рамках которого эти Майданы выступают лишь декорациями», — говорится в публикации.

Уточняется, что и год назад, и этим летом в политических кругах обсуждалось, что Зеленский может игнорировать давление Европы и угрозы прекращения финансирования. Однако, отмечает издание, данные прогнозы ни разу не оправдались.

Протесты в Киеве и других крупных городах Украины начались после отставки главы Минобороны Михаила Федорова. Их участники требовали его возвращения на должность и отставки действующего главнокомандующего Александра Сырского.