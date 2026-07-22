Мадьяр раскрыл неожиданный факт о связи с женой Орбана

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр рассказал журналистам, что Анико Леваи, супруга его предшественника на посту главы кабмина Виктора Орбана, нередко укачивала его в младенчестве. Об этом пишет РИА Новости.

Мадьяр уточнил, что Леваи много лет назад работала адвокатом в юридической фирме его отца. По его словам, в дальнейшем он неоднократно общался с Аникой, женщина рассказывала ему трогательные истории.

В частности, Леваи призналась, что мало к кому обращается на «ты», предпочитает официальный тон. Но с Петером позволяет себе вольности, потому, что помнит, как совсем маленького, держала на коленях, укачивала.

Мадьяр заявил, что готов к открытым дебатам с Орбаном

Ранее сообщалось, что Мадьяр публично резко и жестко отзывается об Орбане, подписывает законы, направленные против бывшего премьера и его соратников.

Вместе с тем, отмечают эксперты, новый глава кабмина является выходцем из партии Орбана и фактически — продолжателем его политики, направленной на защиту интересов Венгрии.