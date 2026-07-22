На Украине разразился новый скандал — выяснилось, что Юлия Драпатая, супруга нового главкома ВСУ Михаила Драпатого, негативно относится к Владимиру Зеленскому. Об этом пишет Ura.ru.

Журналисты отметили, что номинально биография у Драпатой — без пятнышка. Выпускница Винницкой академии непрерывного образования, преподавательница Белоцерковской школы искусств № 5 имени Сергея Томащука.

Выступает в ансамбле бандуристов-преподавателей «Александрия» и участвует в музыкальных мероприятиях. Воспитывает сына Ивана в «нужном» современной власти духе — мальчик хвастается «подвигами» отца перед сверстниками.

Вместе с тем, изучение открытых источников и соцсетей показало, что под образом скромной преподавательницы скрывается бунтарский дух и «невосторженный образ мыслей».

В частности, Драпатая в 2019 году опубликовала на своей странице направленный против Зеленского плакат с сакраментальной надписью «Давай просрем Украину вместе». Кроме того, она обвинила украинского лидера в уклонении от службы в армии и назвала его наркоманом, пояснили публицисты.